Балтийское море в Калининградской области прогрелось до 20 градусов

. Фото: Александр КАТЕРУША

Температура воды в Балтийском море у побережья Калининградской области во вторник, 12 сентября, составила +20°С. Как сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», температура морской воды поднялась как минимум на один градус.

«Повышение температуры воды в середине сентября - довольно редкое явление с учетом длинных ночей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при такой погоде стоит ожидать благоприятных условий для формирования водяных смерчей.