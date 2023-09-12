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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:37

Балтийское море в Калининградской области прогрелось до 20 градусов

При таких погодных условиях не исключено появление водяных смерчей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Температура воды в Балтийском море у побережья Калининградской области во вторник, 12 сентября, составила +20°С. Как сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», температура морской воды поднялась как минимум на один градус.

«Повышение температуры воды в середине сентября - довольно редкое явление с учетом длинных ночей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при такой погоде стоит ожидать благоприятных условий для формирования водяных смерчей.