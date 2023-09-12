Калининград вошел в топ-5 популярных туристических направлений сентября

В сентябре россияне отправляются или только планируют отправиться на отдых в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.

Топ-5 самых популярных авианаправлений составил сервис «Туту».

Калининград занял 4-е место в списке. В наш регион летят 3,2% всех авиапассажиров. Столько же отправляются в Минводы.

Средний чек на полет в Калининград в одну сторону составил аж 7174 рубля.

И это при том, что аналитики отмечают с началом осени снижение среднего чека на авиабилеты примерно на 5-7% по сравнению с летним периодом.