Прокуратура зафиксировала нарушения при реконструкции парка Макса Ашманна

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Нарушения при реконструкции парка имени Макса Ашманна срочно требует устранить Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. Нарушено законодательство об охране окружающей среды при проведении работ, связанных с переносом части русла ручья Северного.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, строит инженерные сети на территории парка в водоохранной зоне ручья Дирекция ландшафтных парков.

Отмечается, что дирекция не обращалась с заявкой на согласование проекта по благоустройству и строительству инженерных сетей.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.