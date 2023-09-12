Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 12:00

Прокуратура зафиксировала нарушения при реконструкции парка Макса Ашманна

Они связаны с переносом части русла Северного ручья
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Нарушения при реконструкции парка имени Макса Ашманна срочно требует устранить Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. Нарушено законодательство об охране окружающей среды при проведении работ, связанных с переносом части русла ручья Северного.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, строит инженерные сети на территории парка в водоохранной зоне ручья Дирекция ландшафтных парков.

Отмечается, что дирекция не обращалась с заявкой на согласование проекта по благоустройству и строительству инженерных сетей.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.