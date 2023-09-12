Прокуратура зафиксировала нарушения при реконструкции парка Макса Ашманна

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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Нарушения при реконструкции парка имени Макса Ашманна срочно требует устранить Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. Нарушено законодательство об охране окружающей среды при проведении работ, связанных с переносом части русла ручья Северного.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, строит инженерные сети на территории парка в водоохранной зоне ручья Дирекция ландшафтных парков.
Отмечается, что дирекция не обращалась с заявкой на согласование проекта по благоустройству и строительству инженерных сетей.
Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.