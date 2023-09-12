В Калининградском зоопарке леопарду на обед подали шерстяного бизона

Хан в зоопарке. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке амурскому леопарду Хану подали на обед шерстяного бизона. Конечно, не живого. Фигуру почти настоящего копытного соорудили зоотехники, сообщает пресс-служба учреждения.

Для создания игрушечного бизона использовали шерсть ламы.

«Эффект достигнут: Хан вволю нажевался, нанюхался и навалялся в шерсти», - рассказали в зоопарке, показав видеоролик из вольера хищника.

Специалисты отмечают, что в природе для животных огромную роль играют запахи сородичей, добычи, врагов.

В зоопарке с запаховым разнообразием туго, поэтому киперы насыщают ареал животных в вольерах важными для них запахами, дают возможность проявить естественное поведение.