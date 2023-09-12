Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с калининградским транзитом через Литву

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал во время прямого эфира в "ВК" ситуацию с калининградским транзитом, когда Литва не пропускает жителей Калининграда на автомобилях. Он отметил, что если автомобиль личный, то выехать за территорию РФ точно можно.

- Если личный автомобиль, то калининградский транзит – движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении – тут никаких ограничений нет. Что касается не личного транспорта, то здесь будут трактовать что «на личном пропускаем, на не личном не пропускаем», но мы этот вопрос дополнительно уточним. Наше Агентство по международным связям вместе с коллегами из МИД этот вопрос отдельно прокомментируют, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что калининградский транзит «в целом, как институт, продолжат действовать и нас дополнительно не ограничивают». Движение грузовиков не ограничено.