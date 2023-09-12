В обозримой перспективе это произойдет – Алиханов рассказал о повышении тарифа на капремонт

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В будущем тариф на капремонт в Калининградской области вырастет. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в прямом эфире ЦУР в «ВК».

- Мы не хотим поднимать тариф на капитальный ремонт. Хотя, наверное, в какой-то обозримой перспективе это и произойдет. Потому что у нас объективно низкий очень взнос по капремонту и мы сейчас добиваем потребности в капремонте за счет средств регионального бюджета. Так будет и дальше. Мы в любом случае, вне зависимости от тарифа, будем продолжать выделять средства на капремонт за счет регионального бюджета, - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Калининградской области много старого фонда, который «нуждается в спасении».

- В следующем году мы также продолжим ремонт многоэтажек в Калининграде: большой 6-подъездный дом на Московском проспекте, литовский проект на Фрунзе, старые большие дома, на Литовском Валу такой же литовский проект. Много больших и крупных домов будет отремонтировано и дальше, - сказал губернатор.