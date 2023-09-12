Отпущены калининградцы, задержанные на белорусско-литовской границе

Калининградцев, которые были задержаны на границе Литвы и Белоруссии, отпустили. Об этом сообщил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний момент калининградцев, которых задержали на границе, уже отпустили, они уже едут в Калининградскую область. Пока других фактов задержания нет. Держу ситуацию на контроле и буду быстро реагировать на подобные ситуации. Уверен, что пассажирский транзит калининградцев и других граждан Российской Федерации должен соблюдаться литовцами неукоснительно», - написал сенатор.

Напомним, калининградцы на своей машине застряли на белорусско-литовской границе, литовские пограничники не пускали их домой. Горожане обратились к губернатору и в СМИ.

Антон Алиханов вечером во вторник, 12 сентября, прокомментировал ситуацию с калининградским транзитом.