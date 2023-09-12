Количество вагонов поезда Калининград – Балтийск могут увеличить в следующем году

Подписчики попросили губернатора Калининградской области увеличить количество вагонов дизеля по маршруту Калининград – Балтийск к следующему сезону. Вопрос прозвучал во время прямого эфира ЦУР в «ВК».

Губернатор дал поручение разобраться с этим вопросом министру по развитию инфраструктуры региона Евгении Кукушкиной.

- Мы этот вопрос обсуждали. Было предложение не по «Ласточкам», с учетом того, что линия не электрифицирована, а по другим поездам. Поработаем над этим, - сказал глава региона. – Понимаю, что Балтийск – курортное направление и много народу туда едет, надо увеличивать провозные мощности. Попробуем с этим что-то сделать.