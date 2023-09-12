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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 15:22

Калининградцев отправили в колонию за контрабанду более 50 кг наркотиков

За контрабанду и приготовление к продаже 50 кг наркотиков осуждены двое калининградцев
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

К длительным срокам лишения свободы приговорили двух жителей Калининграда за контрабанду и приготовление к сбыту более 50 кг наркотиков.

Как сообщает пресс-служба областного суда, двое 37-летних жителей Калининграда в ночь на 14 июля 2020 года пытались пронести через границу с Польшей на территорию Калининградской области более 6 кг производного эфедрона, более 32 кг гашиша и более 11 кг амфетамина.

Наркотики были спрятаны в рюкзаках в приграничной лесополосе на территории Польши, а точные координаты закладок мужчины получили на мобильный телефон от неустановленного гражданина. Наркотики они собирались продать в регионе.

Нарушители границы были задержаны пограничной службой.

Приятели получили наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года и 21 год в колонии строгого режима.