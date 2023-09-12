В Калининграде пора возродить бригаду ямочного ремонта дорог – губернатор Антон Алиханов

В Калининграде ямы на дорогах могут заделывать бригады при городских службах. А если таких бригад нет, их нужно возродить. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире ЦУР в «ВК» во вторник, 12 сентября.

Он отметил, что ямы – это ответственность городской администрации.

- Когда-то существовала, насколько я знаю, бригада в каком-то из городских учреждений, которая занималась исключительно ямочным ремонтом. По-моему, ее ликвидировали. Судя по всему, пришло время возродить. Потому что таких обращений [о ямах на дорогах] достаточно много, - сказал глава региона.

Губернатор пообещал обсудить этот вопрос с главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.