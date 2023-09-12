Житель Светлого жестоко избил на улице прохожего

Под уголовку попал житель Светлого, избивший прохожего на улице.

Пьяного 36-летнего пострадавшего доставили в больницу, где ему были диагностированы гематомы и различные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемым оказался 32-летний житель Светлого. После словесного конфликта, случившегося на улице около двух часов ночи, он избил прохожего. Тот упал и сильно ударился.

Теперь мужчину, ранее судимого за различные преступления, ждет суд.