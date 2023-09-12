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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 15:52

Житель Светлого жестоко избил на улице прохожего

Фигурантом уголовного дела стал житель Светлого, напавший на незнакомца
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Под уголовку попал житель Светлого, избивший прохожего на улице.

Пьяного 36-летнего пострадавшего доставили в больницу, где ему были диагностированы гематомы и различные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемым оказался 32-летний житель Светлого. После словесного конфликта, случившегося на улице около двух часов ночи, он избил прохожего. Тот упал и сильно ударился.

Теперь мужчину, ранее судимого за различные преступления, ждет суд.