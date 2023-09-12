Советск в 2024 году получит несколько сотен миллионов рублей на ремонт дорог

Советск в следующем году получит солидную сумму на ремонт дорог – несколько сотен миллионов рублей. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в прямом эфире ЦУР в «ВК».

- Одна из наиболее серьезных вещей, очень портящих впечатление от города Советска всем, кто туда приезжает, – состояние дорог. В следующем году Советску выделим несколько сотен миллионов рублей для того, чтобы они массированно к вопросу ремонта дорог подошли, - сказал губернатор.

Он отметил, что Советск и еще несколько муниципалитетов получат существенную финансовую поддержку именно на ремонт дорог по отдельной программе.

- Мы в региональном правительстве как принимаем решение? Нам крайне сложно выстраивать приоритеты: сделайте эту муниципальную дорогу или эту… Мы пошли путем, которым мы прошли с благоустройством дворов и придомовых территорий: делаем отдельную программу и трем-четырем-пяти муниципалитетам ежегодно выделяем усиленный большой объем средств. То же самое со следующего года начнем делать с дорогами, - прокомментировал глава региона. – Советск попадет в первый год реализации.