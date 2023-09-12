Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 16:41

В Калининградской области могут запретить платные аборты

Для этого придется изменить региональное законодательство
Николай Литвинов
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О возможном запрете коммерческих абортов сообщил председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин. Сегодня эту тему обсудили на круглом столе, посвященном путям выхода из демографического кризиса. Встреча прошла в региональном парламенте.

- Профильные ведомства приводят неутешительную статистику - наметилась тенденция по снижению рождаемости, - написал Кропоткин в своем телеграм-канале. - В завершение [круглого стола] было принято решение о выработке региональных законодательных мер по возможности запрета абортов в ряде коммерческих медицинских учреждений и, конечно, по популяризации семьи и семейных ценностей.

Кропоткин напомнил, что несколько месяцев назад в Калининграде была создана служба репродуктивного выбора. У женщин, принявших решение прервать беременность, теперь есть возможность встретиться с гинекологами и психологами, чтобы изменить свое решение.

- В нашей области успешно работает программа ЭКО по ОМС: только в этом году 373 женщинам проведена данная процедура, - отметил спикер Заксобрания.