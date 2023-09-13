Возле Бальги мужчина сорвался с обрыва, ему помогали спасатели

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В районе замка Бальга, у Калининградского залива, с обрыва упал 58-летний мужчина. О случившемся сообщил сын пострадавшего. В момент вызова пострадавший находился без сознания. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России и сотрудники пожарно-спасательной части № 30.

«Пострадавший был обнаружен в сознании, поднят на жесткие носилки», - рассказали в МЧС.

Мужчину передали бригаде скорой помощи.