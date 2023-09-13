Уличные художники из Калининграда создали арт-объекты в Башкирии

. Фото: Предоставлено организаторами

Уличные художники из Калининграда стали авторами нескольких объектов монументального искусства в Благовещенске (Республика Башкортостан). Работали ребята в рамках фестиваля уличных искусств «Мосты», сообщают организаторы.

Евгений JöN нарисовал мурал на тему башкирской мифологии.

Помимо авторского мурала JöN принял участие в росписи благовещенского скейт-парка. На этой площадке работали также местные авторы и художники из Екатеринбурга и Москвы.

Художник Женя Fernando создал на Абызовском озере ленд-арт площадью 140 квадратных метров.

«Работа «Провал» инсталлировалась на Абызовском озере и была создана для привлечения внимания к карстовым провалам в Башкортостане. Локация выбрана неслучайно – зимой 2016 провал произошел под Абызовским озером, и оно ушло под землю. После экспонирования полотно было отправлено на вторичную переработку – из него будет выпущена серия шоперов», - рассказали организаторы.