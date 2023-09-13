Пострадал рабочий, сгорел цех – в МЧС рассказали подробности пожара под Полесском

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ликвидации серьезного пожара в поселке Саранское Полесского района вечером 12 сентября участвовали 36 человек и 10 единиц техники. Горели помещения деревообрабатывающего цеха на ул. Технической.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ожоги получил один из работников предприятия. Отмечается, что травмы не опасны для жизни и здоровья.

В результате пожара выгорели обшивка и кровля сушильных камер, частично кровля цеха на общей площади 700 кв.м.