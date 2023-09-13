Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:06

Пострадал рабочий, сгорел цех – в МЧС рассказали подробности пожара под Полесском

Площадь пожара в Саранском составила 700 квадратных метров
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ликвидации серьезного пожара в поселке Саранское Полесского района вечером 12 сентября участвовали 36 человек и 10 единиц техники. Горели помещения деревообрабатывающего цеха на ул. Технической.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ожоги получил один из работников предприятия. Отмечается, что травмы не опасны для жизни и здоровья.

В результате пожара выгорели обшивка и кровля сушильных камер, частично кровля цеха на общей площади 700 кв.м.