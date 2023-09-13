Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 13 сентября

В Калининграде в среду, 13 сентября, намечен ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Октябрьская 79, 79а, 79Б

пр-кт Калинина 111-115

ул. А. Невского 33-38в

ул. Верхнеозерная 13, 7-11,17,10,16,16а.

ул. Ленинградская 1-7,2,6а,10

До 16.00 без света:

ул. Больничная 7-17,20,24-30,42

ул. Сибирская 25-29,32-34

ул. Барнаульская 5.

До 17.00 без электричества останутся:

пр-кт Ленинский 39-61

ул. Тенистая аллея (форт №6)

ул. Отдельная 1-13,4-16

ул. Большая Окружная 3-я 2-16

СТ «Дружба».

Холодная вода, в связи с ремонтом, будет отключена до 15.00 на:

ул. Тобольская 27-33, ул. Чкалова 97 корп. 4,5.

До 13.00: ул. Калужская 25-31,20 (д/сад №110),26-40.

До 17.00 - на ул. Горького 178.

Горячее водоснабжение отсутствует до 19 сентября по адресу: ул. Баженова 17-19,23-25.