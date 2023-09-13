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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:23

Жителей Зеленоградска приглашают на прививки в здание администрации

Вакцинироваться предлагают от гриппа и пневмококка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области стартовала масштабная вакцинация населения от гриппа и пневмококка. Порой вакцинироваться предлагают в местах, где в обычное время горожане, как правило, не бывают. Так, жителей Зеленоградского округа приглашают в здание администрации.

Во вторник, 19 сентября, прививочный пункт откроется прямо в зале заседаний администрации муниципалитета. Приходить желающим нужно по адресу: Зеленоградск, улица Крымская, дом 5а, 1-й этаж.

Прививку можно будет сделать с 12.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Прививочная кампания продлится до ноября.

Отмечается, что для выработки иммунитета организму требуется от 2 до 4 недель, поэтому важно привиться в сентябре-октябре, еще до начала эпидемии.