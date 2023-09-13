Вечером в Калининградской области возможны грозы и шквалы до 23 м/с

В Калининградской области во второй половине дня и вечером возможны грозы и шквалы до 17-23 м/с. Также не исключен град диаметром до 1-3 сантиметров. Вероятность формирования смерчей, в том числе водяных, сохраняется.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Уже во второй половине начнется формирование грозовых ячеек. Локальные грозы будут вероятны на западе области и на побережье после обеда. После 18.00 ждем эти самые шквалы и ливни, в том числе и в Калининграде.

Температура воздуха днем по области до +26...+29, местами - до +30°С.