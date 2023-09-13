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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:59

Прокуратура Советска заставила Центр соцподдержки компенсировать ветерану расходы на оплату жилья

Суд удовлетворил исковые требования прокурора
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инвалиду из Советска удалось получить компенсацию расходов на оплату жилья. Так местный житель через суд восстановил свои права, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина – ветеран боевых действий, инвалид 3-й группы. Центр соцподдержки населения отказал ему в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения как ветерану боевых действий, поскольку он получает данную компенсацию по инвалидности.

«В соответствии с положениями закона объем льгот, предоставляемых гражданам в связи с инвалидностью и наличием статуса ветерана боевых действий, различен. Таким образом, мужчине положены обе меры социальной поддержки», - отметили в прокуратуре.

Теперь центр должен выплатить ветерану компенсацию расходов на оплату жилого помещения как ветерану боевых действий.