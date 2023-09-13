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НовостиДом. Семья13 сентября 2023 10:16

В Калининградском зоопарке посетители не увидят крокодилов до лета 2024 года

Зубастых животных переселили в зимние вольеры
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке крокодилов перевезли в зимние павильоны.

«Первыми снялись кубинская Люда и нильский Ипполит. Сегодня вслед за ними отправились широкомордые кайманы Кай и Герда», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Увы, теперь крокодилов посетители увидят только следующим летом.

«К сожалению, зимний павильон неприспособлен для осмотра. Зато после реконструкции в обновленном террариуме крокодилы займут большую центральную часть», - отметили в зоопарке.

Сейчас остается возможность наблюдать за кайманом по имени Жорик – он живет в Тропическом доме.