В Калининградском зоопарке посетители не увидят крокодилов до лета 2024 года

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке крокодилов перевезли в зимние павильоны.

«Первыми снялись кубинская Люда и нильский Ипполит. Сегодня вслед за ними отправились широкомордые кайманы Кай и Герда», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Увы, теперь крокодилов посетители увидят только следующим летом.

«К сожалению, зимний павильон неприспособлен для осмотра. Зато после реконструкции в обновленном террариуме крокодилы займут большую центральную часть», - отметили в зоопарке.

Сейчас остается возможность наблюдать за кайманом по имени Жорик – он живет в Тропическом доме.