В Калининградском зоопарке посетители не увидят крокодилов до лета 2024 года

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Фото: Калининградский зоопарк
В Калининградском зоопарке крокодилов перевезли в зимние павильоны.
«Первыми снялись кубинская Люда и нильский Ипполит. Сегодня вслед за ними отправились широкомордые кайманы Кай и Герда», - рассказали в пресс-службе зоопарка.
Увы, теперь крокодилов посетители увидят только следующим летом.
«К сожалению, зимний павильон неприспособлен для осмотра. Зато после реконструкции в обновленном террариуме крокодилы займут большую центральную часть», - отметили в зоопарке.
Сейчас остается возможность наблюдать за кайманом по имени Жорик – он живет в Тропическом доме.