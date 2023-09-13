На Куршской косе побили рекорды по количеству протоколов за неделю. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- По штрафам рекорд побили. В неделю было составлено порядка 60 протоколов. Это рекорд для национального парка. Количество туристов растет, растет и количество протоколов, - сказал директор.

По его словам, среди нарушений – съезд с дороги, разведение костров.

Анатолий Калина предложил не нарушать, а загорать на побережье, гулять по официальных экотропам, собирать мусор, участвуя в акциях.

Что касается количества туристов, то пиковая нагрузка пришлась на июль и начало августа. За летние месяцы Куршскую косу посетило почти полмиллиона человек.

- Сейчас все начнут переводить в денежки и считать, сколько заработала Куршская коса. Скажу, что порядка 40 процентов от этого количества туристов – льготники: дети, пенсионеры, ветераны, – пояснил Анатолий Калина.