Калининградца будут судить за смертельное ДТП с велосипедистом

В Гурьевске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На водителя автомобиля заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 6 сентября в 10.30 на автодороге Заозерье - Заливное Гурьевского района. 54-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и сбил 54-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении по краю проезжей части и пересекал дорогу.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи.