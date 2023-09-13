Стало известно, почему на Куршской косе не ставят онлайн-камеры для наблюдения за животными

На Куршской косе не ставят видеокамеры для онлайн-трансляций, потому что опасаются воришек. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Мы бы с удовольствием установили онлайн-камеры, но ставим только фотоловушки. Онлайн-камеры невозможны, потому что нужно будет проводить питание. И в связи с большим количеством туристов, которые ходят в неположенных местах, это чревато тем, что камеры будут пропадать, - сказал Анатолий Калина.

Директор отметил, что даже существующие фотоловушки почти ежедневно приходится проверять инспекторам.

- Потому что люди ходят. Увидят фотоловушку. Они же не подумают, что ее надо оставить на месте. Они подумают: «О, нашел! Надо забрать домой!», - прокомментировал директор нацпарка.