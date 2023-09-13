Лучница из Калининграда завоевала три медали международного турнира в Белоруссии

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Бресте провели международный турнир по стрельбе из классического и блочного лука на призы летчика-космонавта Петра Климука. На соревнованиях, собравших больше 150 стрелков, отличилась и представительница Калининграда.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Наталья Авдеева выступала в составе сборной России и сумела выиграть одну золотую и две серебряные медали.

Отметим, с 19 по 24 сентября Калининград примет первенство России по стрельбе из лука. Ожидается участие около 400 представителей не менее 38 субъектов РФ.