Калининградцам предложили написать «Цифровой диктант»

Калининградцам предложили поучаствовать во всероссийской акции и написать «Цифровой диктант» с 29 сентября по 15 октября.

Как говорится на сайте областного правительства, мероприятие позволяет узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продуктах. Также это неплохой способ повысить цифровую грамотность.

Отмечается, что диктант состоит из тестов, разработанных для пользователей всех возрастов: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Вопросы коснутся работы с социальными сетями, интернет-магазинами, тонкостей цифровой безопасности, в том числе защиты своих персональных данных, а также работы искусственного интеллекта.