Сбросами сточных вод в Товарный ручей занялась прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура занялась проблемой сброса сточных вод в Товарный ручей и загрязнения Гагаринского ручья.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уже установлено, что в районе ул. Киевской в Калининграде у канализационного коллектора предприятия «Водоканал» допущен сброс отводимых предприятием неочищенных сточных вод в ручей Товарный.

Кроме того, в районе ул. Орудийной в Калининграде обнаружено загрязнение отходами береговой полосы и воды ручья Гагаринского. Инспекторы зафиксировали там различный мусор, в том числе пластиковые отходы. Мусора столько, что он мешает естественному оттоку воды, территория заболачивается.

Прокурор уже внес представления директору «Водоканала» и главе администрации Калининграда Елене Дятловой.