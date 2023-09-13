В Калининградской области перезахоронили останки солдат, погибших в 1945 году

. Фото: Руслан Хисамов

В Зеленоградском районе, в поселке Русское, захоронили останки советских солдат, которые были найдены на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемонию провели 13 сентября.

Сообщается, что останки 47 советских воинов были найдены поисковиками региональной общественной организации «Совесть» в 2022 году недалеко от поселков Круглово, Кострово, Красновка и в районе Медведево, где шли кровопролитные бои.

Красноармейцы погибли в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в 1945 году.

Имена пяти бойцов установлены. Это гвардии младший сержант Павел Иванович Платонов из Тульской области, гвардии красноармеец Петр Климович Куранин (Курашин) из Подмосковья, гвардии старший сержант Абдыкарим Омерзаков, уроженец Казахстана.

Также останки двух воинов – гвардии ефрейтора Алексея Александровича Терехина (был призван из Архангельской области) и гвардии красноармейца Николая Константиновича Прокофьева (из Куйбышевской области) – были перенесены из первичного захоронения.

Медаль «За отвагу» Абдыкарима Омерзакова была передана почетному консулу Республики Казахстан в городе Калининграде Александру Каневскому для родственников погибшего.