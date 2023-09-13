В Калининградской области нашли редкий гриб – «пальцы дьявола»

. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

В районе Ладушкина в лесу обнаружили необычный гриб, который в народе называется «пальцы дьявола». Фотографии удивительной находки опубликовали в группе «Грибы и грибники Калининградской области».

Антурус Арчера – именно так по-научному называется то, что вы видите на фото, – имеет яйцевидное плодовое тело, которое выпускает от четырех до семи длинных тонких отростков. Затем они раскрываются и становятся похожи на розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, источающей запах гниющей плоти. Зловоние привлекает мух, которые и помогают распространять споры.

Интересно, что при этом гриб не считается ядовитым.

Впервые такой гриб нашли в Калининградской области в августе 2022 года.

Как рассказывала «Комсомолке» кандидат биологических наук Александра Володина, сам гриб - южного происхождения. Он чувствителен к морозам. Но, судя по очередной находке, минувшую зиму пережил спокойно.