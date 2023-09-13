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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:12

Калининградцам не разрешили вывезти из Польши сосиски

Ввоз мясной продукции из Европы запретили
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

На границе в пунктах пропуска в Багратионовске и Чернышевском были задержаны калининградцы, которые хотели ввезти сосиски на территорию Калининградской области в «отсутствие ветеринарных сертификатов».

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, без разрешения пытались ввезти 14,4 кг готовой мясной продукции польского производства в вакуумной упаковке.

«Также продукция ввозилась из страны вывоза, неблагополучной в эпизоотическом отношении по африканской чуме свиней», - добавили в управлении.

Сосиски и прочее мясо было возвращено на сопредельные территории.

В управлении напомнили о том, что разрешается ввоз до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. И то только «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны – производителя указанного товара и страны вывоза».