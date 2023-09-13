На Голубых озерах утонул отдыхающий

. Фото: администрация Калининграда

На Голубых озерах утонул молодой человек. Трагедия случилась во вторник, 12 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Она отметила, что парень утонул в месте, где плавать запрещено.

«К сожалению, это уже четвертая смерть на воде в округе с начала лета. Знаете, что объединяет эти трагические события? Все купальщики были пьяны», - написала сити-менеджер.

Елена Дятлова призвала калининградцев помнить об элементарных правилах и не совершать безрассудных поступков.

Отмечается, что на официальных пляжах утонувших в этом сезоне нет.