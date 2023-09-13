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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:29

На Голубых озерах утонул отдыхающий

Молодой человек был нетрезв
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

На Голубых озерах утонул молодой человек. Трагедия случилась во вторник, 12 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Она отметила, что парень утонул в месте, где плавать запрещено.

«К сожалению, это уже четвертая смерть на воде в округе с начала лета. Знаете, что объединяет эти трагические события? Все купальщики были пьяны», - написала сити-менеджер.

Елена Дятлова призвала калининградцев помнить об элементарных правилах и не совершать безрассудных поступков.

Отмечается, что на официальных пляжах утонувших в этом сезоне нет.