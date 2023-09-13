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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:42

В Черняховске со следующего года будут обновлять подъезды во время капремонта домов

Власти пока решают, где на это найти деньги
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Черняховска решили продвинуться по части капитального ремонта жилых домов. В планах приводить в порядок не только фасады и крыши, но и подъезды зданий.

Как рассказал глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев, сегодня разрабатывается механизм действия этой программы по ремонту подъездов.

Власти решают, где найти средства на проведение ремонта в подъездах.

Ожидается, что программа сможет начать свою работу уже в конце следующего года, сообщается в телеграм-канале «Новый Черняховск».