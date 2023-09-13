В Черняховске со следующего года будут обновлять подъезды во время капремонта домов

Власти Черняховска решили продвинуться по части капитального ремонта жилых домов. В планах приводить в порядок не только фасады и крыши, но и подъезды зданий.

Как рассказал глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев, сегодня разрабатывается механизм действия этой программы по ремонту подъездов.

Власти решают, где найти средства на проведение ремонта в подъездах.

Ожидается, что программа сможет начать свою работу уже в конце следующего года, сообщается в телеграм-канале «Новый Черняховск».