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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 15:49

В Багратионовске задержали мужчин, обокравших деревообрабатывающее предприятие

Воров, проникших на предприятие по обработке дерева, задержали в Багратионовске
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Багратионовске – там обокрали деревообрабатывающее предприятие. Неизвестные пробрались на склад, демонтировали дорогое оборудование, а также похитили комплектующие от станков и автопогрузчик.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативно были задержаны ранее судимые 38-летний и 43-летний жители района.

Выяснилось, что они работали по соседству с этим предприятием и о ценном оборудовании хорошо знали.

Похищенный автопогрузчик и часть оборудования изъята, а мужчин ожидает суд.