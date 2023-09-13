В Багратионовске задержали мужчин, обокравших деревообрабатывающее предприятие

Инцидент случился в Багратионовске – там обокрали деревообрабатывающее предприятие. Неизвестные пробрались на склад, демонтировали дорогое оборудование, а также похитили комплектующие от станков и автопогрузчик.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативно были задержаны ранее судимые 38-летний и 43-летний жители района.

Выяснилось, что они работали по соседству с этим предприятием и о ценном оборудовании хорошо знали.

Похищенный автопогрузчик и часть оборудования изъята, а мужчин ожидает суд.