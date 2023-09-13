Калининградка напала с ножом на соседа по коммуналке

В одной из коммунальных квартир на улице Серпуховской в Калининграде разгорелся конфликт между соседями. Там пьяная женщина без какого-либо повода напала с ножом на соседа.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, инцидент произошел еще в августе прошлого года. Тогда мужчина получил удар ножом в грудную клетку, у него оказалось повреждено левое легкое.

На судебном заседании дама уверяла, что мужчина первым на нее напал, она, испугавшись, и ударила его ножом.

Суд решил, что 2 года в колонии общего режима будет справедливым наказанием за преступление.