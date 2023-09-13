На улице Интернациональной откроется новая ярмарка

. Фото: Правительство Калининградской области

Новая ярмарка открывается в Калининграде на ул. Интернациональной, 30. Это неподалеку от Южного рынка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, купить на ярмарке можно будет продукцию от местных сельхозпроизводителей.

Торговля начнется в субботу, 16 сентября.

Ярмарка будет работать по выходным дням с 9 до 15 часов.

В продаже – фрукты, овощи, молоко, мясо, рыба от местных хозяйств.

Рядом с новой ярмарочной площадкой организую бесплатную парковку.