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НовостиОбщество13 сентября 2023 16:07

На улице Интернациональной откроется новая ярмарка

Возле Южного рынка теперь можно купить продукцию местных фермеров
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Новая ярмарка открывается в Калининграде на ул. Интернациональной, 30. Это неподалеку от Южного рынка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, купить на ярмарке можно будет продукцию от местных сельхозпроизводителей.

Торговля начнется в субботу, 16 сентября.

Ярмарка будет работать по выходным дням с 9 до 15 часов.

В продаже – фрукты, овощи, молоко, мясо, рыба от местных хозяйств.

Рядом с новой ярмарочной площадкой организую бесплатную парковку.