Силовые структуры начали обследовать территорию Калининградской области для пресечения деятельности диверсантов

В Калининградской области идут мероприятия по пресечению и противодействию деятельности разведывательно-диверсионных и террористических формирований. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ, системная работа проводится под руководством оперативного штаба силами правоохранительных ведомств региона во взаимодействии с военнослужащими Балтийского флота .

- В целях отработки данных мероприятий силами и средствами оперативного штаба проводится обследование всей территории Калининградской области, - отметили в ФСБ.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и, при необходимости оказывать, содействие правоохранительным органам. Кроме того, калининградцев рекомендуют не распространять непроверенную информацию и обращаться к официальным источникам.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, водных средств и подозрительных лиц в том числе в лесистой местности, необходимо незамедлительно информировать службы экстренного реагирования .

В случае обнаружении БПЛА необходимо не паниковать, скрыться из зоны видимости БПЛА (уйти в укрытие, спрятаться за деревьями) и сообщить о случившемся по телефону 112. Оператору нужно указать свои ФИО, адрес/ориентиры местности и характер поведения БПЛА (зависание, барражирование, направление пролета, внешний вид).

Трогать устройство в случае падения, распространять информацию о БПЛА в соцсетях и мессенджерах категорически запрещается.