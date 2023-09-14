Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды

В Калининграде в четверг, 14 сентября, намечен ремонт оборудования. Так, электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

пр-кт Калинина 85-109

ул. Мебельная 7-21,10-12

ул. Октябрьская 76-92

ул. Ольштынская 58-74

ул. Подп. Емельянова 270

ул. Большая Песочная 7-17,23-25.

С 13.00 до 18.00 без света останутся потребители на ул. Октябрьская 29а,37-55а.

Также до 16.00 без света:

ул. Иванникова 18

ул. Проф. Баранова 43, а,45,36

ул. Черняховского 1-7б.

До 12.00 без электричества потребители по адресам:

ул. Коммунистическая 53-79б,36-56г

ул. Печатная 57а.

По данным городской администрации, холодная вода сегодня отключена до 15.00 на:

ул. Марш. Борзова 103а,

пер. Щорса 9-11.

До 16.00: ул. Киевская 121 а,б.

До 13.00 ул. Батальная 67,а, ул. Машиностроительная 60-72,110-116, 158-172.

С 18.00 до 00.00: ул. Клиническая 74 (больница).

Горячей вода не будет до 19 сентября, в связи с плановым ремонтом, по адресу: ул. Баженова 17-19,23-25.

До 15 сентября 16.00: пр-кт Мира 93,106,122, ул. К. Маркса 65, ул. Каменная 9,14-26, ул. Каштановая аллея 56-58, ул. Красная 11-13,37-39а, ул. Офицерская 5,7, ул. Пугачева 13,22-38, ул. С. Разина 39-47.