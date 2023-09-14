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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:34

Музей Мирового океана получил помещения для фондов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Там будут храниться предметы с ледокола «Красин»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Ледокол «Красин», который стоит в Санкт-Петербурге и является филиалом калининградского Музея Мирового океана, получил помещения для хранения фонда.

Как сообщает пресс-служба музея, фондохранилище появилось на Васильевском острове, в нескольких сотнях метров от места швартовки ледокола.

В фондах – 6 тысяч единиц хранения. С просьбой предоставить помещение для их хранения музейщики обратились в администрацию Петербурга в этом году – ответ не заставил долго ждать.

Фондохранилище передано в безвозмездное пользование.