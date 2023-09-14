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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:40

В Краснознаменском районе у экс-депутата изъяли автомобиль

Машина обращена в доход государства
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Краснознаменском районе у бывшего депутата изъяли дорогостоящий автомобиль, который он купил на «неподтвержденные доходы».

«Бывший депутат в период реализации полномочий в окружном Совете депутатов МО «Краснознаменский муниципальный округ» приобрел на неподтвержденные доходы автомобиль стоимостью 1,6 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

При этом сведений о законности источников получения денег, потраченных на авто, не представлено.

Машина по иску прокуратуры обращена в доход государства.