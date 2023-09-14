Калининградцев приглашают на бесплатный цикл встреч об адаптации дошкольников к детскому саду

Помощь в адаптации к детскому саду нужна не только ребенку, но порой и его родителям. Фото: Правительство Калининградской области

В библиотеке имени Чехова стартовал проект «Детский сад без слез», включающий в себя цикл встреч для родителей по адаптации ребенка к детскому саду.

По мнению организаторов, проект ориентирован на родителей, чьи дети уже ходят в детский сад, но при этом у ребенка возникают сложности с адаптацией. Также приглашаются на встречи ответственные взрослые, кто еще только готовится отправить детей в садик.

Ведущая проекта – педагог дошкольного образования Алёна Скорикова.

- Есть ситуации, которые вызывают много вопросов и сомнений: в каком возрасте отдавать в детский сад, готов ли ребенок сейчас к этому, как подготовиться? Иногда привыкание ребенка к детскому саду проходит тяжело, возникает много вопросов о его состоянии. О том, как с этим справится, мы и поговорим на наших открытых встречах, - отмечает автор.

Ближайшая встреча - 7 октября. Планируется обсудить: этапы адаптации, какие сложности могут возникнуть в первые дни в детском саду, как облегчить адаптацию.

Следующая дата - 11 ноября. В этот день участники попытаются определить критерии успешной, мягкой адаптации. Кроме этого, взрослым предложат написать терапевтическую сказку для своего ребенка.

Вход свободный, регистрация не требуется.

Телефон для справок: 53-69-26.