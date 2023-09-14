Зеленоградск назван самым кошачьим городом России

Рейтинг самых кошачьих городов России возглавил Зеленоградск. Топ составил сервис Туту.

Отмечается, что коты превратились в символ Зеленоградска. За последние годы их действительно стало много: как живых, так и нарисованных. В Зеленоградске есть кошачий сквер, музей кошек.

На втором месте – Санкт-Петербург, где коты спасают от крыс и мышей Эрмитаж, живут во дворах-колодцах и отдыхают в кошачьих кафе.

Третье место в рейтинге занимает город Тюмень, где есть сквер сибирских кошек и памятник кошкам.

Следом идет Казань, где кошки с древних времен считаются символом благополучия и богатства.

Замыкают рейтинг Воронеж и котик из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» и Йошкар-Ола с его памятником «Йошкиному коту».