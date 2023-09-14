В Калининградской области откроется Центр компетенций для молодых специалистов медиасферы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области появится Центр компетенций для молодых специалистов медиасферы. Он будет круглогодичным и начнет работу в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Центр компетенций будет функционировать на базе государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр молодежи».

В новом пространстве планируется проведение различных мероприятий и проектов: молодежный форум «ШУМ», онлайн-интенсивы, клуб по медиатрендам и практикам, образовательные видео и аудиоподкасты, интенсивы по развитию медиакомпетенций на региональных событиях и др.