Стало известно, какие рельефы установят у Королевских ворот

. Фото: Музей мирового океана

Бронзовые рельефы, посвященные Андрею Болотову, готовы. Они будут установлены напротив Королевских ворот. Проект реализует Музей Мирового океана, который ведет работу по увековечению памяти Андрея Болотова (1738-1833), просветителя, писателя, изобретателя и философа.

В музей рельефы доставили авторы, скульпторы Сергей Арищенко и Алена Липинская.

Как рассказали в музее, круглый портрет Болотова – классическая композиция, выполненная в характерной для XVIII в. традиционной манере.

Напомним, в конце мая Совет по культуре при губернаторе одобрил проект установки монумента, рельефа Андрею Болотову у Королевских ворот.

Экспозиция посвящена именитым гостям, русским историкам и путешественникам, проезжавшим через Кенигсберг в разные времена.