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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:41

Житель Зеленоградска украл автоприцеп и попытался сдать его на металл

Житель Зеленоградска попался на краже прицепа, пытаясь сдать его в пункт приема металлолома
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске 32-летний мужчина заметил на территории пункта приема металла автомобильный прицеп. Недолго думая, он погрузил на него лежавшую тут же груду металлолома и отвез все это добро в соседний пункт приема.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, там он сдал похищенное, выдав товар за свой собственный, получив 9 тыс. рублей.

Полиция выяснила, что этот прицеп сдать на металл намеревался его законный владелец.

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Похищенный им прицеп изъяли, его вернут владельцу.