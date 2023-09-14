Житель Зеленоградска украл автоприцеп и попытался сдать его на металл

В Зеленоградске 32-летний мужчина заметил на территории пункта приема металла автомобильный прицеп. Недолго думая, он погрузил на него лежавшую тут же груду металлолома и отвез все это добро в соседний пункт приема.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, там он сдал похищенное, выдав товар за свой собственный, получив 9 тыс. рублей.

Полиция выяснила, что этот прицеп сдать на металл намеревался его законный владелец.

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Похищенный им прицеп изъяли, его вернут владельцу.