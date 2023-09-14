В Калининградской области за 8 месяцев выросло количество преступлений

В Калининградской области за 8 месяцев на 0,6% выросло количество преступлений. Всего в регионе их зарегистрировали 8657. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Более чем на 66 процентов увеличилось (с 1621 до 2696) количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

В Калининградской области за 8 месяцев насчитали:

1795 мошенничеств (+39,3%),

103 грабежа (-24,3%),

21 разбой (+133,3%),

2986 краж (-21,2%).

Отдельно стоит отметить квартирные кражи. Их стало меньше на 32,9%, тогда как краж с банковских счетов стлало больше на 31,5%.

Только в Калининграде зарегистрировано 5284 преступления (+6,8%).

Увеличилось число краж транспортных средств – 23 (+27,7%) и с банковского счета – 298 (+37,3%), разбоев – 13 (+116,7%), угонов – 15 (+66,7%).

Как и в целом по области, в Калининграде увеличилось число мошенничеств – 1282 (+31%).