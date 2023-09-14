Жителю Советска, жестоко убившему приятеля, дали 8 лет колонии

Убийце из Советска, который расправился со своим собутыльником, дали 8 лет колонии.

Как сообщает пресс-служба областного суда, трагедия случилась в прошлом году.

С 22 мая по 3 июня в заброшенном дачном домике одного из садовых товариществ Советска местный житель выпивал со своими знакомыми.

Возникший конфликт между двумя мужчинами перерос в драку: один ударил по лицу другого, а потом схватил нож.

Жертва получила не менее 23 ударов ножом, мужчина скончался на месте.

Отбывать наказание агрессор будет в исправительной колонии строгого режима.