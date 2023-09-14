В Калининграде кассир банка перечислила мошенникам 1,7 млн рублей

В Калининграде – очередная жертва телефонных мошенников. На этот раз аферисты обманули кассира банка – за несколько дней 48-летняя женщина перечислила на счета преступников порядка 1,7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина общалась по телефону, как она думала, с сотрудником службы поддержки портала «Госуслуги».
«Мошенник убедил женщину «обезопасить» свои деньги, переведя их на счета неизвестных физлиц, реквизиты которых продиктовал по телефону». – рассказали в полиции.
Кроме того, звонивший убедил калининградку оформить 6 кредитов на различные суммы в четырех банках.
Женщина лишилась более 1,7 млн рублей, из которых лишь 100 тысяч рублей были личными накоплениями.
Полиция ищет мошенников.