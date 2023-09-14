86-летний калининградец заблудился в лесу и залез на березу, его нашли спасатели

Неприятностью закончился поход семьи калининградцев за грибами: заблудился 86-летний мужчина. Пропажу дедушки родственники обнаружили около пяти вечера: телефона у него с собой не было, на крики не отвечал.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в лес в поселок Гастеллово Славского района направились спасатели, которым помогали волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад». В операции принимали участие сотрудники полиции и лесничие.

Пенсионера удалось обнаружить через несколько часов.

«Мужчина обрадовался, что его нашли. К этому моменту он залез на березу и собирался таким образом скоротать ночь», – рассказали в МЧС.

Отказавшись от помощи медиков, пенсионер поехал домой.