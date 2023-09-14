В Калининграде три дня продлится бесплатный фестиваль «Янтарные выходные»

Фестиваль «Янтарные выходные» пройдет на острове Канта с 15 по 17 сентября. Калининградцам с полудня пятницы и до вечера воскресенья предложат посетить ярмарку-выставку, мастер-классы, исторические реконструкции, стритфуд-зону.

Состоится также и концерт. Посетить все это можно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

15 сентября выступит Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

16 сентября – сценические выступления и джазовые коллективы.

17 сентября посвятят фольклору и авторским выступлениям.