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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:56

В Калининграде три дня продлится бесплатный фестиваль «Янтарные выходные»

Мероприятия пройдут с 15 по 17 сентября на острове Канта
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Фестиваль «Янтарные выходные» пройдет на острове Канта с 15 по 17 сентября. Калининградцам с полудня пятницы и до вечера воскресенья предложат посетить ярмарку-выставку, мастер-классы, исторические реконструкции, стритфуд-зону.

Состоится также и концерт. Посетить все это можно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

15 сентября выступит Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

16 сентября – сценические выступления и джазовые коллективы.

17 сентября посвятят фольклору и авторским выступлениям.