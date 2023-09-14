В Калининградской области военные летчики учатся бомбометанию

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30СМ2 учатся наносить ракетно-бомбовые удары. Тренировки проходят в светлое и темное время суток.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, пилоты нанесли ракетные удары и провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника.

Отмечается, что мероприятие было плановым и в нем приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники.